Роналдиньо неудачно потроллил Серхио Рамоса
Фото: твиттер Роналдиньо
Экс-игрок "Барселоны" Роналдиньо хотел пошутить над Серхио Рамосом после его ухода из "Реала".
Бразилец выложил совместное фото с Рамосом, подписав его: "Привет, Серхио Рамос, помнишь эту ночь?!"
Вероятно, Роналдиньо имел в виду матч, в котором "Барса" разгромила "Реал" (3:0) на "Сантьяго Бернабеу" в сезоне 2005/06. В той игре бразилец оформил дубль.
Однако Роналдиньо ошибся и выложил фото с сезона 2006/07, когда "Реал" победил "Барсу" (2:0) и в итоге завоевал чемпионство.
Рамос ответил фотографией чемпионского шествия "Реала": "Я помню... Но то, что было несколько месяцев спустя, намного лучше".
I do… but this one a few months later was way better @10Ronaldinho pic.twitter.com/RQ8ft4Kn4X— Sergio Ramos (@SergioRamos) June 18, 2021
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