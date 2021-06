Роналдиньо неудачно потроллил Серхио Рамоса

Фото: твиттер Роналдиньо

Экс-игрок "Барселоны" Роналдиньо хотел пошутить над Серхио Рамосом после его ухода из "Реала".

Бразилец выложил совместное фото с Рамосом, подписав его: "Привет, Серхио Рамос, помнишь эту ночь?!"

Вероятно, Роналдиньо имел в виду матч, в котором "Барса" разгромила "Реал" (3:0) на "Сантьяго Бернабеу" в сезоне 2005/06. В той игре бразилец оформил дубль.

Однако Роналдиньо ошибся и выложил фото с сезона 2006/07, когда "Реал" победил "Барсу" (2:0) и в итоге завоевал чемпионство.

Рамос ответил фотографией чемпионского шествия "Реала": "Я помню... Но то, что было несколько месяцев спустя, намного лучше".

