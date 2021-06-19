Лёв прокомментировал победу над Португалией
Фото: инстаграм сборной Германии
Наставник сборной Германии Йоахим Лёв высказался о матче против Португалии (4:2).
"Прекрасная игра - отличный настрой, отличный боевой дух. Мы были правы, сыграв высоко, команда создала много моментов. Прекрасная работа. С самого начала в действиях была скорость, в том числе на стороне соперника. Наш план сработал. То, что у нас не очень получалось против Франции, мы делали хорошо сейчас. Этого следовало ожидать", - приводит слова Лёва Sueddeutsche.de.
За тур до конца Германия идет в группе на втором месте, отставая от Франции на одно очко. В заключительном туре Германия сыграет в Венгрией.
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|3
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|3
|Словакия
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|3
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|Группа C
|М
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|3
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|2
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|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
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|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
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|Испания
|3
|6
|3
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|3
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|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
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|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
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|О
|1
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|3
|5
|2
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|3
|5
|3
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|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1