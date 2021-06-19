Лёв прокомментировал победу над Португалией

Теги германияпортугалияйоахим лёв

Лёв прокомментировал победу над Португалией Фото: инстаграм сборной Германии

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв высказался о матче против Португалии (4:2).

"Прекрасная игра - отличный настрой, отличный боевой дух. Мы были правы, сыграв высоко, команда создала много моментов. Прекрасная работа. С самого начала в действиях была скорость, в том числе на стороне соперника. Наш план сработал. То, что у нас не очень получалось против Франции, мы делали хорошо сейчас. Этого следовало ожидать", - приводит слова Лёва Sueddeutsche.de.

За тур до конца Германия идет в группе на втором месте, отставая от Франции на одно очко. В заключительном туре Германия сыграет в Венгрией.

Читайте также: Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020

Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов