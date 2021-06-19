Лёв прокомментировал победу над Португалией

Фото: инстаграм сборной Германии

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв высказался о матче против Португалии (4:2).

"Прекрасная игра - отличный настрой, отличный боевой дух. Мы были правы, сыграв высоко, команда создала много моментов. Прекрасная работа. С самого начала в действиях была скорость, в том числе на стороне соперника. Наш план сработал. То, что у нас не очень получалось против Франции, мы делали хорошо сейчас. Этого следовало ожидать", - приводит слова Лёва Sueddeutsche.de.

За тур до конца Германия идет в группе на втором месте, отставая от Франции на одно очко. В заключительном туре Германия сыграет в Венгрией.

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