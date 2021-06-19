"Ювентус" определился с размером предложения по Локателли

Фото: инстаграм Локателли

"Ювентус" хочет подписать хавбека "Сассуоло" Мануэля Локателли.

По сведениям Goal.com, "старая синьора" готова предложить 30 миллионов евро и 19-летнего защитника Раду Драгушина.

Ранее сообщалось, что "Сассуоло" хочет получить за Локателли не менее 40 миллионов евро, однако после Евро-2020 ценник может вырасти.

В минувшем сезоне на счету Локателли четыре гола и два ассиста в 34 играх.

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