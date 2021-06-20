Только два футболиста забили на трех последних Евро

Фото: твиттер УЕФА

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски и форвард Португалии Криштиану Роналду отметились бомбардирским достижением.

В субботу, 19 июня, поляк забил гол в матче Евро-2020 против Испании (1:1), а португалец отметился голом в игре с Германией (2:4).

Таким образом, Роналду и Левандовски - единственные футболисты, которые забивали голы на трех последних Евро.

Напомним, что Роналду в этом году исполнилось 36 лет, а Левандовски исполнится 33 года.

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