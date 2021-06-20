Анчелотти просит "Реал" подписать защитника дортмундской "Боруссии"

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Анчелотти просит "Реал" подписать защитника дортмундской "Боруссии"Фото: инстаграм Геррейру

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям Goal.com, на трансфере 27-летнего португальца настаивает тренер мадридского клуба Карло Анчелотти, которому нравится, что футболист может закрыть весь левый фланг, а также сыграть в центре полузащиты.

Отмечается, что "Боруссия" оценивает Геррейру в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Геррейру 6 голов и 10 ассистов в 40 матчах.

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