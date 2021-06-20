Анчелотти просит "Реал" подписать защитника дортмундской "Боруссии"
Фото: инстаграм Геррейру
Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру попал в сферу интересов "Реала".
По сведениям Goal.com, на трансфере 27-летнего португальца настаивает тренер мадридского клуба Карло Анчелотти, которому нравится, что футболист может закрыть весь левый фланг, а также сыграть в центре полузащиты.
Отмечается, что "Боруссия" оценивает Геррейру в 60 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету Геррейру 6 голов и 10 ассистов в 40 матчах.
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|4
|Севилья
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|35
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
|19
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|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Леганес
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