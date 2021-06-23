Форсберг забил второй по скорости гол на Евро

Фото: твиттер УЕФА

Хавбек сборной Швеции Эмиль Форсберг забил гол в игре Евро-2020 против Польши.

29-летний швед забил через 81 секунду после начала игры. Это второй по скорости гол в истории Евро.

Автором самого быстрого гола в истории остается россиянин Дмитрий Кириченко, который забил на Евро-2004 через 65 секунд после начала матча.

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