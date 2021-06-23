Появилась новая информация о зарплате Газизова в "Спартаке"

Фото твиттер Газета.ру

Появилась новая информация касательно зарплаты Шамиля Газизова в "Спартаке".

По сведениям телеграм-канала BlackMirror, Газизов зарабатывал в московском клубе 6,65 миллиона рублей в месяц.

"Если по итогам сезона клуб выходит в групповую стадию Лиги Чемпионов, работник получает бонус в 100 миллионов рублей.

Если по итогам сезона клуб попадает в групповой раунд Лиги Европы, Газизов должен был получить бонус в 30 миллионов рублей.

Если по итогам сезона "Спартак" выиграл бы чемпионат России, то гендиректор получил бы бонус в 50 миллионов рублей", - сообщает источник.

Напомним, что Газизов проработал в "Спартаке" 5 месяцев и был уволен в декабре 2020 года.

Читайте также: Газизов отреагировал на информацию о выплатах "Уфы" за участие Зинченко в Евро-2016. | http://soccernews.ru