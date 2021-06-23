"Локомотив" и ЦСКА одержали победы в товарищеских матчах, "Краснодар" сыграл вничью
Фото: твиттер "Локомотива"
Представляем результаты матчей с участием российских клубов.
"Краснодар" - "Легия" Польша 1:1
Гол "Краснодара": Кабелла (пен), 69 - 1:1
"Краснодар": Агкацев (Городов, 47), Чернов, Сорокин, Мартынович, Стоцкий, Вильена (Сперцян, 45), Черников, Газинский, Кабелла, Сулейманов, Ильин.
"Локомотив" - "Жилина" Словакия 3:2
Голы "Локомотива": Сильянов 25 - 1:1, Миранчук, 82 - 2:2, Миранчук 91 - 3:2.
ЦСКА - "Винер Нойштадт" Австрия 3:1
Голы ЦСКА: Чалов, 49 - 1:1, Чалов, 60 - 2:1, Шкурин, 79 - 3:1.
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