"Локомотив" и ЦСКА одержали победы в товарищеских матчах, "Краснодар" сыграл вничью

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"Локомотив" и ЦСКА одержали победы в товарищеских матчах, "Краснодар" сыграл вничьюФото: твиттер "Локомотива"

Представляем результаты матчей с участием российских клубов.

"Краснодар" - "Легия" Польша 1:1

Гол "Краснодара": Кабелла (пен), 69 - 1:1

"Краснодар": Агкацев (Городов, 47), Чернов, Сорокин, Мартынович, Стоцкий, Вильена (Сперцян, 45), Черников, Газинский, Кабелла, Сулейманов, Ильин.


"Локомотив" - "Жилина" Словакия 3:2

Голы "Локомотива": Сильянов 25 - 1:1, Миранчук, 82 - 2:2, Миранчук 91 - 3:2.


ЦСКА - "Винер Нойштадт" Австрия 3:1

Голы ЦСКА: Чалов, 49 - 1:1, Чалов, 60 - 2:1, Шкурин, 79 - 3:1.

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