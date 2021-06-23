Эдегор рассказал о своем будущем в "Реале"

Фото: инстаграм Эдегора

Хавбек "Реала" Мартин Эдегор вернулся в мадридский клуб после аренды в "Арсенале",

"Ситуация такова, что я футболист "Реала" и приступаю к предсезонной подготовке через полторы недели. "Реал" дал понять, что хочет моего возвращения.

С Анчелотти лично я не разговаривал, однако общался с другими представителями клуба. Разумеется, я всегда мечтал играть за этот клуб. Я уже шесть лет тут, и это всегда было моей целью", - приводит слова Эдегора TV2.

В составе "Арсенала" Эдегор провел 20 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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