Зеленский отреагировал на выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

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Зеленский отреагировал на выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 Фото твиттер Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход сборной в 1/8 финала Евро-2020.

"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповую стадию Чемпионата Европы и попадает в плей-офф. Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедлива. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, однако точно - заслуженно.

У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 финала вы продемонстрируете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли.

Верим в вас. Верим в команду. Верим в Украину", - заявил Зеленский.

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