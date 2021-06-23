Орлов поделился подробностями срыва переговоров Лунева и "Зенита"

Фото: фанатский инстаграм Андрея Лунева

Футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему сорвались переговоры "Зенита" с голкипером Андреем Луневым.

"Претензия Лунева такая. Мне об этом рассказали. Лунев говорит: "Я основной голкипер. Запасные у нас получают больше, чем я". Когда игрок так ставит вопрос, это значит, что он больше думает не об игровом совершенстве, а о совершенстве своей зарплаты", - рассказал Орлов.

Отметим, что контракт Лунева с "Зенитом" истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Лунев провел 13 игр, в которых пропустил 13 голов.

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