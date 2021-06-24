"Уфа" сделала новое предложение "Спартаку" по Урунову

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Глава "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал о новой попытке "Уфы" приобрести Остона Урунова.

"Уфа" снова обратилась к нам по поводу покупки Урунова. На этот раз сумму в миллион евро уфимцы попросили разбить более чем на год, хотя изначально в их предложении речь траншах и отсрочке платежей не шла.

Теперь "Уфа" вдруг готова платить тремя траншами и только в 2022 году: в феврале, июне и сентябре. Такое предложение клуб рассматривать не готов, поэтому "Спартак" сделал ответное предложение с условием выплаты всех платежей до конца нынешнего календарного года, а первый транш в 70% суммы ждем в течение месяца с момента подписания трансферного соглашения. Ответа мы пока не получили", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что "Спартак" приобрел Урунова у "Уфы" летом 2020 года. В феврале 2021 года "Уфа" арендовала игрока с возможностью выкупа.

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