Экс-тренер "Боруссии" Фавр может возглавить клуб АПЛ

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Экс-тренер "Боруссии" Фавр может возглавить клуб АПЛФото: инстаграм Фавра

Экс-тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 63-летний может возглавить "Кристал Пэлас". На данный момент тренер ожидает разрешения на работу в Англии.

Фавр покинул "Боруссию" в декабре 2020 года. До этого он работал в "Ницце", менхенгладбахской "Боруссии", "Герте" и "Цюрихе".

По итогам минувшего сезона "Кристал Пэлас" финишировал в АПЛ на 14-м месте.

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