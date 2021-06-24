Экс-тренер "Боруссии" Фавр может возглавить клуб АПЛ
Фото: инстаграм Фавра
Экс-тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр может продолжить карьеру в АПЛ.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 63-летний может возглавить "Кристал Пэлас". На данный момент тренер ожидает разрешения на работу в Англии.
Фавр покинул "Боруссию" в декабре 2020 года. До этого он работал в "Ницце", менхенгладбахской "Боруссии", "Герте" и "Цюрихе".
По итогам минувшего сезона "Кристал Пэлас" финишировал в АПЛ на 14-м месте.
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