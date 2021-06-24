Капитан Финляндии: "С Россией мы должны были набрать как минимум очко"

Фото: инстаграм Спарва

Капитан сборной Финляндии Тим Спарв высказался о выступлении национальной команды на Евро-2020.

"Я горд тем, как мы проявили себя, тем, как представляли Финляндию. У нас был шанс пробиться дальше, и мы до сих пор расстроены, что вылетели. Надеюсь, это станет для нашей молодежи дополнительной мотивацией. Это точно не последнее наше попадание на Евро.

В игре против России мы создавали моменты и должны были набрать как минимум очко, а то и три", - приводит слова игрока Yle.

Напомним, что Финляндия финишировала в группе на третьем месте, однако в рейтинге 3-х мест не попала в четверку лучших.

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