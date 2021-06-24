Моуринью отреагировал на слова Тотти

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Моуринью отреагировал на слова ТоттиФото: инстаграм Моуринью

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью отреагировал на слова экс-капитана команды Франческо Тотти.

"Спасибо за добрые слова, Франческо. Жаль, что я опоздал на четыре года. Для меня было бы удовольствием тренировать вас", - написал Моуринью в инстаграме.

Тотти является воспитанником "Ромы" и всю свою карьеру (1992-2017) выступал за римский клуб.

В составе клуба Тотти один раз становился чемпионом Италии, а также по два раза обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

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