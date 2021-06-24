"Вест Хэм" передумал покупать Крала у "Спартака": названа причина

Теги вест хэм юнайтедспартак москваалекс крал

"Вест Хэм" передумал покупать Крала у "Спартака": названа причина Фото: инстаграм Алекса Крала

"Вест Хэм" отказался от идеи трансфера полузащитника "Спартака" Алекса Крала.

По сведениям The Athletic, "молотобойцы" передумали подписывать 23-летнего игрока, так как остались недовольны его выступлениями в составе сборной Чехии на Евро-2020.

Отметим, что Чехия пробилась в 1/8 финала турнира, где сыграет против Нидерландов.

В прошедшем сезоне на счету Крала 5 голевых передач в 30 играх.

Читайте также: "Спартак" нашёл замену Кралу в Бразилии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" хочет арендовать хавбека "Краснодара"

"Интер" хочет арендовать хавбека "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов