"Вест Хэм" передумал покупать Крала у "Спартака": названа причина
Фото: инстаграм Алекса Крала
"Вест Хэм" отказался от идеи трансфера полузащитника "Спартака" Алекса Крала.
По сведениям The Athletic, "молотобойцы" передумали подписывать 23-летнего игрока, так как остались недовольны его выступлениями в составе сборной Чехии на Евро-2020.
Отметим, что Чехия пробилась в 1/8 финала турнира, где сыграет против Нидерландов.
В прошедшем сезоне на счету Крала 5 голевых передач в 30 играх.
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