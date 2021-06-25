Агент Варга высказался о будущем Черчесова в сборной России
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Агент Шандор Варга высказался о будущем Станислава Черчесова в сборной России.
"В свое время Черчесов дал нам задание представлять его в Англии. Мы с ним общаемся. Я всегда подчеркиваю, что это нужно спрашивать у клиента. Я уже 24 года представляю Сергея Реброва, однако когда мне задают вопрос, являюсь ли я его агентом, отвечаю, что лучше спрашивать его самого.
Это его право - говорить, кому он доверяет представлять его. Если он выберет другого человека, у меня к нему отношение не изменится. Это должно быть свободное решение человека. Станислав мне доверяет, это очень приятно.
Я знаю его очень давно, с 16 лет. Это очень принципиальный человек. Если почувствует, что не может приносить пользу, он сам уйдет, это сто процентов. Разумеется, зрители имеют право на эмоции, на критику, даже на очень плохие слова. Однако решения нужно принимать не на эмоциях. Думаю, руководство РФС и тренерский штаб проанализируют ситуацию, сделают выводы. И если решат, что уход Черчесова принесет пользу, думаю, Станислав не будет держаться за эту работу, если увидит, что с его стороны нет прогресса", - заявил Варга.
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