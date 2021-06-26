"Реал" переключится на Левандовского, если Холанд уйдет в "Баварию" через год

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"Реал" переключится на Левандовского, если Холанд уйдет в "Баварию" через год Фото твиттер "Баварии"

"Реал" следующим летом хочет заполучить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает AS, текущим летом в планах "Реала" трансфер Килиана Мбаппе из ПСЖ. Покупка Холанда была отложена на год, так как в 2022 году его можно будет приобрести примерно за 75 миллионов евро.

Отмечается, что на норвежца также претендует "Бавария". Если Холанд выберет мюнхенский клуб, то тогда "Реал" попробует подписать Роберта Левандовски.

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