"Реал" переключится на Левандовского, если Холанд уйдет в "Баварию" через год
Фото твиттер "Баварии"
"Реал" следующим летом хочет заполучить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Как сообщает AS, текущим летом в планах "Реала" трансфер Килиана Мбаппе из ПСЖ. Покупка Холанда была отложена на год, так как в 2022 году его можно будет приобрести примерно за 75 миллионов евро.
Отмечается, что на норвежца также претендует "Бавария". Если Холанд выберет мюнхенский клуб, то тогда "Реал" попробует подписать Роберта Левандовски.
Читайте также: "ПСЖ" считает, что "Реал" не сможет позволить себе Мбаппе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20