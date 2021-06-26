ПСЖ сделал предложение "Эвертону" о выкупе Мойсе Кина

Фото инстаграм Мойсе Кина

ПСЖ намерен выкупить у "Эвертона" форварда Мойсе Кина.

По сведениям журналиста Николо Скиры, парижане предлагают за 21-летнего игрока 40 миллионов евро. Самому футболисту будет предложен контракт на пять лет.

Минувший сезон Кин провел в аренде в ПСЖ. На его счету 17 голов и один ассист в 41 игре.

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