Автогол Педри - самый дальний в истории Евро

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Автогол Педри - самый дальний в истории ЕвроФото: твиттер УЕФА

Хавбек сборной Испании Педри забил автогол в игре против Хорватии (5:3).

18-летний испанец отдавал передачу назад с 45 метров. Это самый дальний автогол в истории чемпионатов Европы.

Кроме того, это первый автогол на Евро, который был забил из-за пределов штрафной.

Напомним, что в 1/4 финала Испания сыграет с победителем пары Франция - Швейцария.

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