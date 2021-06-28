Мората повторил рекорд сборной Испании по голам на Евро

Фото: инстаграм Мораты

Нападающий сборной Испании Альваро Мората отметился голом в игре 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии (5:3).

Для игрока "Ювентуса" этот гол стал пятым в матчах чемпионатов Европы.

Как сообщает William Hill, Мората повторил рекорд экс-игрока сборной Испании Фернандо Торреса, на счету которого также было 5 голов в рамках Евро.

Напомним, что Мората защищает цвета сборной с 2014 года.

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