Фото: фан-инстаграм Спайича

Защитник Урош Спайич вернулся в "Краснодар" после аренды, сообщает сайт клуба.

Напомним, что минувший сезон 28-летний серб провел в "Фейеноорде", где сыграл 27 матчей во всех турнирах.

Спайич перешел в "Краснодар" в 2018 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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