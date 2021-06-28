Спайич вернулся в "Краснодар"
Фото: фан-инстаграм Спайича
Защитник Урош Спайич вернулся в "Краснодар" после аренды, сообщает сайт клуба.
Напомним, что минувший сезон 28-летний серб провел в "Фейеноорде", где сыграл 27 матчей во всех турнирах.
Спайич перешел в "Краснодар" в 2018 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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