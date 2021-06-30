В "Интере" подтвердили грядущий переход Хакими в ПСЖ

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта высказался о грядущем переходе защитника Ашрафа Хакими в ПСЖ.

"Сделка в заключительной стадии. Нужно разобраться с некоторыми формальностями, думаю, где-то за день мы сделаем это. Очевидно, что это болезненный момент, однако я должен гарантировать экономическую устойчивость клуба в тяжелое для мира футбола время.

По завершении трансфера Хакими мы сможем вздохнуть посвободнее. Очень надеемся, что больше не потребуется продавать других важных футболистов. Мы хотим сохранить большую часть команды, взявшей скудетто", - приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

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