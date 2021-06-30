Игнатьев высказался об уходе из "Локомотива"
Фото: ФК "Локомотив"
Хавбек "Локомотива" Владислав Игнатьев высказался об уходе из клуба.
Отметим, что игрок покинул клуб на правах свободного агента и присоединился к "Рубину".
"В "Локомотиве" не остался, так как месяц назад истек контракт. Клуб нового мне не предложил, переговоры не велись. Не буду скрывать - я хотел остаться. Ждал, что поступит предложение. Однако мне позвонили, поблагодарили за все, и мы разошлись. Такова футбольная судьба. Есть ли обида? Что такое обида? Это несерьезная постановка вопроса. Я оставлял себе шанс, что продолжу карьеру в "Локомотиве", однако сейчас все мысли о "Рубине".
В "Рубине" мне нравится, что это играющая команда, которая развивается с приходом Леонида Викторовича Слуцкого. Тем более, я у него играл уже 12 лет назад в Самаре, потом в сборной. Хорошо его знаю. Сейчас я вернулся на родину, в свой родной край. Рад, что "Рубин" в меня поверил, большое им спасибо. Буду пахать, работать на тренировках и доказывать", - заявил Игнатьев.
Игнатьев играл за "Локомотив" с 2016 года. За это время он провел 196 игр и забил 16 голов.
Читайте также: "Локомотив" объявил об уходе четверых футболистов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Инфантино высказался о Суперлиге
-
"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера
-
Игнатьев высказался об уходе из "Локомотива"
-
1
Педри поедет на Олимпийские игры, несмотря на просьбу "Барселоны" не вызывать игрока
-
Игрок сборной Швеции извинился перед Бесединым за нанесенную травму
-
Бальбуэна склоняется к переходу в "Бетис", несмотря на более выгодное предложение от "Динамо"
-
В "Интере" подтвердили грядущий переход Хакими в ПСЖ
-
1
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Санчо
-
ЦСКА не будет пускать на стадион болельщиков без QR-кода
-
"Ювентус" рассказал об убытках из-за коронавируса
-
Галоян вместо ЦСКА перейдет в другой клуб РПЛ
-
Черданцев высказался об игре сборной России на Евро-2020
-
"Локомотив" объявил об уходе четверых футболистов
-
1
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Погба в "Баварии"
-
1
Моуринью высказался о перспективах сборной Англии на Евро-2020
-
"Ливерпуль" не стал выкупать Кабака
-
10
Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22
-
Официально: Винченцо Итальяно - главный тренер "Фиорентины"
-
Хавбек "ПСЖ" перейдет в "Барселону"
-
"Ювентус" продлил контракт с резервным голкипером