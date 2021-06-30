Игнатьев высказался об уходе из "Локомотива"

Фото: ФК "Локомотив"

Хавбек "Локомотива" Владислав Игнатьев высказался об уходе из клуба.

Отметим, что игрок покинул клуб на правах свободного агента и присоединился к "Рубину".

"В "Локомотиве" не остался, так как месяц назад истек контракт. Клуб нового мне не предложил, переговоры не велись. Не буду скрывать - я хотел остаться. Ждал, что поступит предложение. Однако мне позвонили, поблагодарили за все, и мы разошлись. Такова футбольная судьба. Есть ли обида? Что такое обида? Это несерьезная постановка вопроса. Я оставлял себе шанс, что продолжу карьеру в "Локомотиве", однако сейчас все мысли о "Рубине".

В "Рубине" мне нравится, что это играющая команда, которая развивается с приходом Леонида Викторовича Слуцкого. Тем более, я у него играл уже 12 лет назад в Самаре, потом в сборной. Хорошо его знаю. Сейчас я вернулся на родину, в свой родной край. Рад, что "Рубин" в меня поверил, большое им спасибо. Буду пахать, работать на тренировках и доказывать", - заявил Игнатьев.

Игнатьев играл за "Локомотив" с 2016 года. За это время он провел 196 игр и забил 16 голов.

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