Слуцкий отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную России
Фото: инстаграм Слуцкого
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о возможном возвращении в сборную России.
"Прочел, как и все, поулыбался. Со мной никто не связывался. Ну когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно", - заявил Слуцкий.
Напомним, что Слуцкий уже тренировал сборную России с 2015 по 2016 год.
На Евро-2020 Россия финишировала в своей группе на последнем месте.
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