Слуцкий отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную России

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Слуцкий отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную России Фото: инстаграм Слуцкого

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о возможном возвращении в сборную России.

"Прочел, как и все, поулыбался. Со мной никто не связывался. Ну когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно", - заявил Слуцкий.

Напомним, что Слуцкий уже тренировал сборную России с 2015 по 2016 год.

На Евро-2020 Россия финишировала в своей группе на последнем месте.

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