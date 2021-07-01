Кудряшов может вернуться в Россию

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Кудряшов может вернуться в Россию Фото инстаграм Фёдора Кудряшова

Россиянин Федор Кудряшов высказался о своем будущем.

"Антальяспор" хочет, чтобы я остался, однако сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьей и телефон оставить в Москве.

Какие еще страны интересуются мной? Не знаю, я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву. Себе я желаю только здоровья, всe остальное достигается", - приводит слова Кудряшова "Матч ТВ".

Напомним, что Кудряшов играл за "Антальяспор" с января 2020 года. 1 июля у него истек контракт с клубом.

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