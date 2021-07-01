Кудряшов может вернуться в Россию
Фото инстаграм Фёдора Кудряшова
Россиянин Федор Кудряшов высказался о своем будущем.
"Антальяспор" хочет, чтобы я остался, однако сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьей и телефон оставить в Москве.
Какие еще страны интересуются мной? Не знаю, я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву. Себе я желаю только здоровья, всe остальное достигается", - приводит слова Кудряшова "Матч ТВ".
Напомним, что Кудряшов играл за "Антальяспор" с января 2020 года. 1 июля у него истек контракт с клубом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24