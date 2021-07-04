"Арсенал" близок к трансферу защитника "Брайтона"

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"Арсенал" близок к трансферу защитника "Брайтона"Фото: инстаграм Бена Уайта

"Арсенал" работает над трансфером защитника "Брайтона" Бена Уайта.

Как сообщает журналист Николо Скира, "канониры" согласовали с 23-летним англичанином контракт до 2026 года.

Таким образом, клубам осталось договориться о сумме трансфера. Стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне Уайт провел 39 матчей, но результативными действиями не отличился.

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