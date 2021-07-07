Малафеев не хочет видеть Лёва во главе сборной России

Фото: твиттер сборной Германии

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о возможном назначении Йоахима Лёва в национальную команду.

"Лёв - неподходящий для нашей сборной вариант. Если мы рассматриваем кандидатуры иностранных специалистов, то в моем понимании тренер должен быть знаком с российским футболом, понимать менталитет наших игроков.

В идеале он должен быть на практике знаком с работой на постсоветском пространстве. Ну и, разумеется, должен обладать тактическими и стратегическими знаниями современного футбола. Результат нужно показывать максимально быстро. А если придет иностранный специалист, который ранее не был знаком с нашим футболом, он попросту может не успеть подготовить сборную России к предстоящим играм. Тогда участие в ЧМ-2022 будет под большой угрозой.

Я бы рассматривал кандидатуры Виллаш-Боаша, Спаллетти, может, даже Эмери - они больше подходят для нашей сборной в плане знаний российского футбола, чем тот же Лёв", - приводит слова Малафеева Sport24.

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