"Интер" готовится арендовать Бельерина

Теги интер миланарсенал лондонэктор бельерин

"Интер" готовится арендовать Бельерина Фото: инстаграм Эктора Бельерина

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может перебраться в "Интер".

Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" хотят арендовать 26-летнего испанца с правом выкупа за 20 миллионов евро.

Отметим, что "Интер" рассматривает Бельерина в качестве замены Ашрафу Хакими, который ушел в ПСЖ.

В прошлом сезоне на счету Бельерина один гол и четыре ассиста в 35 играх.

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