"Интер" готовится арендовать Бельерина
Фото: инстаграм Эктора Бельерина
Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может перебраться в "Интер".
Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" хотят арендовать 26-летнего испанца с правом выкупа за 20 миллионов евро.
Отметим, что "Интер" рассматривает Бельерина в качестве замены Ашрафу Хакими, который ушел в ПСЖ.
В прошлом сезоне на счету Бельерина один гол и четыре ассиста в 35 играх.
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|26
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|26
|62
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
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|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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