Луис Энрике оценил игру Педри в матче с Италией

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Луис Энрике оценил игру Педри в матче с ИталиейФото: твиттер УЕФА

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался об игре хавбека Педри в полуфинале против Италии (1:1, по пенальти - 2:4).

"Даже Андрес Иньеста не играл так, как 18-летний мальчишка по имени Педри против Италии. Я никогда такого не видел. Это опровергает логику", - приводит слова Энрике ESPN.

Напомним, что на Евро-2020 Педри принял участие во всех шести матчах.

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