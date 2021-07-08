Орлов назвал тренера, который должен возглавить сборную России
Фото: инстаграм Бердыева
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о кандидатуре нового главного тренера для сборной России.
"На данный момент моральное право стать новым тренером сборной России имеет только один человек. Это Курбан Бердыев! Он был дважды чемпионом страны, у него команда хорошо противостояла сильнейшим зарубежным клубами. Помните "Барселону" и "Баварию"? Однако самое главное другое: он потрясающий тактик. Тренер сборной - это именно тактик.
Тренерами сборной назначают тех, кто становился чемпионом страны. Газзаев был тренером, Сёмин был, Романцев был. Вот Семак еще не был. Однако Бердыев дважды побеждал. Потом бросились на зарубежных специалистов, а до этого существовала такая система.
Почему Лобановский был тренером сборной долгие годы? Потому что киевское "Динамо" все выигрывало. Считаю, что можно попробовать Бердыева", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
Последним клубом Бердыева был "Рубин", который он покинул в 2019 году.
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