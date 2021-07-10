Агент Пьянича предложил услуги игрока двум клубам Серии А
Фото твиттер Barca Times
"Барселона" хочет продать хавбека Миралема Пьянича.
Как сообщает журналист Николо Скира, 31-летний босниец точно покинет клуб этим летом. Агент игрока Фали Рамадани предложил его услуги "Роме" и "Ювентусу", однако оба клуба не рассматривают футболиста в качестве приоритетной цели.
Отметим, что Пьянич выступал за "Рому" с 2011 по 2016 год. С 2016 по 2020 год он играл за "Ювентус".
В минувшем сезоне Пьянич принял участие в 30 играх, однако результативными действиями не отличился.
Читайте также: Пьянич отказался разорвать контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14