Агент Пьянича предложил услуги игрока двум клубам Серии А

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Агент Пьянича предложил услуги игрока двум клубам Серии А Фото твиттер Barca Times

"Барселона" хочет продать хавбека Миралема Пьянича.

Как сообщает журналист Николо Скира, 31-летний босниец точно покинет клуб этим летом. Агент игрока Фали Рамадани предложил его услуги "Роме" и "Ювентусу", однако оба клуба не рассматривают футболиста в качестве приоритетной цели.

Отметим, что Пьянич выступал за "Рому" с 2011 по 2016 год. С 2016 по 2020 год он играл за "Ювентус".

В минувшем сезоне Пьянич принял участие в 30 играх, однако результативными действиями не отличился.

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