Стали известны премиальные футболистам сборной Италии за победу на Евро-2020
Фото: сайт УЕФА
Сборная Италии за победу на Евро-2020 получит более 28 миллионов евро.
По сведениям Calciomercato, каждому игроку "скуадра адзурры" выплатят по 250 тысяч евро из общей суммы призовых.
Однако стоит отметить, что в случае поражения в финале каждый футболист сборной Италии получил бы по 200 тысяч евро.
Напомним, что в финале Евро-2020 Италия одолела Англию в серии пенальти.
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