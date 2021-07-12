"Зенит" и "Спартак" устроили перепалку в твиттере

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"Зенит" и "Спартак" устроили перепалку в твиттере

"Зенит" и "Спартак" устроили перепалку в своих англоязычных аккаунтах в твиттере.

"Спартак" отреагировал на обеду сборной Италии на Евро-2020, опубликовав фото с упоминанием игры "Зенита" и "Спартака" в 2017 году. Тогда "красно-белые" выиграли со счетом 3:1, а питерский клуб возглавлял Роберто Манчини.

"Футбол - это весело. Поблагодарите нас потом", - подписано фото.

В свою очередь "Зенит" ответил фото табло, когда "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:1: "Думаем, что Манчини лучше помнит эту игру из 2017-го".

"Спартак" ответил: "Поздравляем! Работали ради того, чтобы завершить сезон пятыми. В любом случае позади нас".

"Зенит" написал: "Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!"

На что "Спартак" ответил: "Мы становились чемпионами 22 раза. Вам это трудно понять, ведь аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев... А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах".

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