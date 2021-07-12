"Зенит" и "Спартак" устроили перепалку в твиттере
"Зенит" и "Спартак" устроили перепалку в своих англоязычных аккаунтах в твиттере.
"Спартак" отреагировал на обеду сборной Италии на Евро-2020, опубликовав фото с упоминанием игры "Зенита" и "Спартака" в 2017 году. Тогда "красно-белые" выиграли со счетом 3:1, а питерский клуб возглавлял Роберто Манчини.
"Футбол - это весело. Поблагодарите нас потом", - подписано фото.
Football is funny. Thank us later. pic.twitter.com/n3YNAQv1PI— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021
В свою очередь "Зенит" ответил фото табло, когда "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:1: "Думаем, что Манчини лучше помнит эту игру из 2017-го".
We think @robymancio remembers this match in 2017 more lads. https://t.co/EOVrDZ5rPL pic.twitter.com/2I33qzBtmI— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 12, 2021
"Спартак" ответил: "Поздравляем! Работали ради того, чтобы завершить сезон пятыми. В любом случае позади нас".
Congratulations! All that work to end up finishing fifth, behind us anyway! https://t.co/IsK62UArB5 pic.twitter.com/rNc3FbJnVy— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 12, 2021
"Зенит" написал: "Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!"
Congratulations, finished above us 4 seasons ago! https://t.co/QIIthVzVJK pic.twitter.com/A2ejL4Zqgi— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 12, 2021
На что "Спартак" ответил: "Мы становились чемпионами 22 раза. Вам это трудно понять, ведь аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев... А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах".
We've won the league 22 times.— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 12, 2021
You wouldn't know though, you have more Twitter accounts than you have titles...
Could compare the number of stars on our logos as well https://t.co/KBIJsyMx0y pic.twitter.com/0rKZ0C6w5M
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