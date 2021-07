"Зенит" и "Спартак" устроили перепалку в твиттере

"Зенит" и "Спартак" устроили перепалку в своих англоязычных аккаунтах в твиттере.

"Спартак" отреагировал на обеду сборной Италии на Евро-2020, опубликовав фото с упоминанием игры "Зенита" и "Спартака" в 2017 году. Тогда "красно-белые" выиграли со счетом 3:1, а питерский клуб возглавлял Роберто Манчини.

"Футбол - это весело. Поблагодарите нас потом", - подписано фото.

Football is funny. Thank us later. pic.twitter.com/n3YNAQv1PI — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021

В свою очередь "Зенит" ответил фото табло, когда "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:1: "Думаем, что Манчини лучше помнит эту игру из 2017-го".

We think @robymancio remembers this match in 2017 more lads. https://t.co/EOVrDZ5rPL pic.twitter.com/2I33qzBtmI — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 12, 2021

"Спартак" ответил: "Поздравляем! Работали ради того, чтобы завершить сезон пятыми. В любом случае позади нас".

Congratulations! All that work to end up finishing fifth, behind us anyway! https://t.co/IsK62UArB5 pic.twitter.com/rNc3FbJnVy — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 12, 2021

"Зенит" написал: "Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!"

Congratulations, finished above us 4 seasons ago! https://t.co/QIIthVzVJK pic.twitter.com/A2ejL4Zqgi — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 12, 2021

На что "Спартак" ответил: "Мы становились чемпионами 22 раза. Вам это трудно понять, ведь аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев... А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах".

We've won the league 22 times.



You wouldn't know though, you have more Twitter accounts than you have titles...



Could compare the number of stars on our logos as well https://t.co/KBIJsyMx0y pic.twitter.com/0rKZ0C6w5M — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 12, 2021

