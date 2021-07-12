Сборная Италии провела чемпионский парад в Риме

Фото: инстаграм сборной Италии

Сборная Италии празднует победу на Евро-2020 в Риме.

Национальная команда провела чемпионский парад, объехав улицы города на автобусе. На мероприятие собрались тысячи болельщиков.

Напомним, что в финале Евро-2020 Италия в серии пенальти победила Англию.

Италия стала двукратным чемпионом Европы. Ранее итальянцы побеждали в 1968 году.

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