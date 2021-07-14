В "Рубине" рассказали, сколько им поступило предложений по Хвиче
Фото: инстаграм "Рубина"
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о будущем хавбека Хвичи Кварацхелии.
"Почему до сих пор не ушел Хвича? Вся история с Хвичей началась разворачиваться намного раньше, ещё в мае, когда трансферное окно в Европе ещё было закрыто. Это большой футболист. И чтобы провернуть такой трансфер, должны сойтись звёзды на небе.
Достаточно много клубов проявляют интерес к Хвиче. У нас есть 3,5 официальных предложения. И это очень большие организации. Может, с одной стороны и хорошо, что мы его не продали пока. Возможно, стартует в РПЛ с нами. Чемпионат Европы только завершился. Подождите ещё", - заявил Яровинский.
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