В "Рубине" рассказали, сколько им поступило предложений по Хвиче

Фото: инстаграм "Рубина"

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о будущем хавбека Хвичи Кварацхелии.

"Почему до сих пор не ушел Хвича? Вся история с Хвичей началась разворачиваться намного раньше, ещё в мае, когда трансферное окно в Европе ещё было закрыто. Это большой футболист. И чтобы провернуть такой трансфер, должны сойтись звёзды на небе.

Достаточно много клубов проявляют интерес к Хвиче. У нас есть 3,5 официальных предложения. И это очень большие организации. Может, с одной стороны и хорошо, что мы его не продали пока. Возможно, стартует в РПЛ с нами. Чемпионат Европы только завершился. Подождите ещё", - заявил Яровинский.

Читайте также: Хвича высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru