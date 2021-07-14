Серия А объявила календарь на сезон-2021/22
Серия А составила календарь на новый сезон.
1-й тур чемпионата стартует 21 августа. Точные даты игр объявят позже.
1-й тур
"Болонья" - "Салернитана"
"Кальяри" - "Специя"
"Эмполи" - "Лацио"
"Верона" - "Сассуоло"
"Интер" - "Дженоа"
"Наполи" - "Венеция"
"Рома" - "Фиорентина"
"Сампдория" - "Милан"
"Торино" - "Аталанта"
"Удинезе" - "Ювентус"
3-й тур (11-12 сентября)
"Аталанта" - "Фиорентина"
"Милан" - "Лацио"
"Наполи" - "Ювентус"
4-й тур (18-19 сентября)
"Ювентус" - "Милан"
6-й тур (25-26 сентября)
"Интер" - "Аталанта"
"Лацио" - "Рома"
7-й тур (2-3 октября)
"Аталанта" - "Милан"
8-й тур (16-17 октября)
"Ювентус" - "Рома"
"Лацио" - "Интер"
9-й тур (23-24 октября)
"Интер" - "Ювентус"
"Рома" - "Наполи"
11-й тур (30-31 октября)
"Рома" - "Милан"
12-й тур (6-7 ноября)
"Милан" - "Интер"
13-й тур (20-21 ноября)
"Интер" - "Наполи"
"Лацио" - "Ювентус"
14-й тур (27-28 ноября)
"Ювентус" - "Аталанта"
16-й тур (4-5 декабря)
"Рома" - "Интер"
18-й тур (18-19 декабря)
"Милан" - "Наполи"
С полным календарем чемпионата можно ознакомиться здесь.
Читайте также: Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Федун: "Рубин" поддавался "Спартаку"
-
Черевченко высказался о возможном приглашении в сборную России
-
Геркус отреагировал на первые результаты "Спартака" под руководством Витории
-
"Милан" отказал ПСЖ в трансфере Тео Эрнандеса
-
"Спартак" разгромил "Рубин" в Кубке Париматч Премьер
-
Мальдини высказался о предстоящем переходе Жиру в "Милан"
-
Серия А объявила календарь на сезон-2021/22
-
Доннарумма определился с игровым номером в ПСЖ
-
"Атлетико" может включить еще одного игрока в обмен Гризманна на Сауля
-
В "Рубине" рассказали, сколько им поступило предложений по Хвиче
-
1
Компании Черчесова отказали в льготной покупке земли для разведения рыбы
-
"Рубин" опровергает интерес к Дзагоеву
-
Официально: Доннарумма - игрок ПСЖ
-
"Бавария" показала первые тренировки команды под руководством Нагельсманна
-
В сети выложили фото новой формы "Зенита"
-
1
Скалони: "Я бы не выдержал такой жизни, как у Месси"
-
"Химки" проиграли "Сочи" в Кубке Париматч Премьер
-
Назван лучший гол Евро-2020
-
Глушаков высказался об игре сборной России на Евро-2020
-
Малком высказался по поводу игры в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17