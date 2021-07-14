Серия А объявила календарь на сезон-2021/22

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Серия А объявила календарь на сезон-2021/22

Серия А составила календарь на новый сезон.

1-й тур чемпионата стартует 21 августа. Точные даты игр объявят позже.

1-й тур

"Болонья" - "Салернитана"
"Кальяри" - "Специя"
"Эмполи" - "Лацио"
"Верона" - "Сассуоло"
"Интер" - "Дженоа"
"Наполи" - "Венеция"
"Рома" - "Фиорентина"
"Сампдория" - "Милан"
"Торино" - "Аталанта"
"Удинезе" - "Ювентус"

3-й тур (11-12 сентября)

"Аталанта" - "Фиорентина"
"Милан" - "Лацио"
"Наполи" - "Ювентус"

4-й тур (18-19 сентября)

"Ювентус" - "Милан"

6-й тур (25-26 сентября)

"Интер" - "Аталанта"
"Лацио" - "Рома"

7-й тур (2-3 октября)

"Аталанта" - "Милан"

8-й тур (16-17 октября)

"Ювентус" - "Рома"
"Лацио" - "Интер"

9-й тур (23-24 октября)

"Интер" - "Ювентус"
"Рома" - "Наполи"

11-й тур (30-31 октября)

"Рома" - "Милан"

12-й тур (6-7 ноября)

"Милан" - "Интер"

13-й тур (20-21 ноября)

"Интер" - "Наполи"
"Лацио" - "Ювентус"

14-й тур (27-28 ноября)

"Ювентус" - "Аталанта"

16-й тур (4-5 декабря)

"Рома" - "Интер"

18-й тур (18-19 декабря)

"Милан" - "Наполи"

С полным календарем чемпионата можно ознакомиться здесь.

Читайте также: Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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