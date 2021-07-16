Сборная Италии получила ордена за победу на Евро-2020
Фото: твиттер сборной Италии
Президент Италии Серджо Маттарелла наградил футболистов национальной команды орденами за победу на Евро-2020.
Всем футболистам и тренерскому штабу выдали высший орден страны - "За заслуги перед Итальянской Республикой". Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и наставник команды Роберто Манчини стали великими офицерами (третья по значимости степень ордена из шести).
Менеджер команды Габриэле Ориали и глава делегации сборной Джанлука Виалли получили статус командора ордена (4-я степень). Капитан Джорджио Кьеллини стал офицером ордена (5-я степень), а все остальные футболисты - кавалерами (6-я степень).
Напомним, что в финале Евро-2020 Италия одолела Англию (1:1, по пенальти - 3:2).
Читайте также: Стали известны премиальные футболистам сборной Италии за победу на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бердыев отправился на переговоры касательно работы в сборной России
-
5 из 6 топ-клубов РПЛ поддержали реформу чемпионата
-
Топ-клубы АПЛ ведут борьбу за вингера "Лиона"
-
Сборная Италии получила ордена за победу на Евро-2020
-
"Манчестер Сити" готовится выделить более 200 миллионов евро на двух футболистов
-
Аршавин высказался о лимите на легионеров
-
2
Судебное разбирательство по обвинению Месси и его фонда в мошенничестве закрыто
-
Слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" появятся на форме всех клубов УПЛ
-
Аршавин предложил рецепт повышения привлекательности РПЛ
-
Федун оценил реформы, предложенные РФС
-
СМИ: Дмитрий Комбаров решил закончить карьеру
-
"Ювентус" ведёт переговоры об аренде форварда "Манчестер Сити"
-
ЦСКА хочет усилиться уругвайским защитником
-
1
Перес: "Девушку Озила трахали все игроки "Интера" и "Милана"
-
Акинфеев, Тимощук и Фабрегас - в сборной Аршавина из футболистов, с которыми он играл
-
Влашич вернулся к тренировкам с ЦСКА. Сообщалось, что он близок к уходу в "Милан"
-
Караваев озвучил задачи "Зенита" на сезон
-
Эсекьель Гарай завершил карьеру
-
Черышев поучаствовал в презентации новой формы "Валенсии"
-
1
Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1