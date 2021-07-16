Сборная Италии получила ордена за победу на Евро-2020

Теги италияроберто манчиниджорджио кьеллини

Сборная Италии получила ордена за победу на Евро-2020Фото: твиттер сборной Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил футболистов национальной команды орденами за победу на Евро-2020.

Всем футболистам и тренерскому штабу выдали высший орден страны - "За заслуги перед Итальянской Республикой". Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и наставник команды Роберто Манчини стали великими офицерами (третья по значимости степень ордена из шести).

Менеджер команды Габриэле Ориали и глава делегации сборной Джанлука Виалли получили статус командора ордена (4-я степень). Капитан Джорджио Кьеллини стал офицером ордена (5-я степень), а все остальные футболисты - кавалерами (6-я степень).

Напомним, что в финале Евро-2020 Италия одолела Англию (1:1, по пенальти - 3:2).

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