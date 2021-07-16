Игнашевич может попасть в тренерский штаб сборной России

Фото инстаграм Сергея Игнашевича

Сергей Игнашевич может стать помощником нового главного тренера сборной России.

Как сообщает журналист Максим Алланазаров, РФС считает Игнашевича основным кандидатом на эту должность. Ранее сообщалось, что наставником сборной России может стать Курбан Бердыев.

Последним клубом Игнашевича был "Торпедо", который он покинул минувшей весной.

Будучи футболистом, Игнашевич сыграл за сборную 126 матчей.

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