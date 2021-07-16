"Сассуоло" отклонил предложение "Ювентуса" по Локателли
Фото твиттер Мануэля Локателли
"Ювентус" попытался подписать хавбека "Сассуоло" Мануэля Локателли.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "старая синьора" предложила аренду футболиста с обязательством выкупа за 30 миллионов евро.
Отмечается, что "Сассуоло" отклонил предложение и требует 40 миллионов евро, так как эти деньги готов заплатить "Арсенал".
В прошлом сезоне на счету Локателли четыре гола и два ассиста в 34 играх. Ранее он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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|Аталанта
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|Рома
|26
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
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|Парма
|26
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|Болонья
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
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|19
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