"Сассуоло" отклонил предложение "Ювентуса" по Локателли

Фото твиттер Мануэля Локателли

"Ювентус" попытался подписать хавбека "Сассуоло" Мануэля Локателли.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "старая синьора" предложила аренду футболиста с обязательством выкупа за 30 миллионов евро.

Отмечается, что "Сассуоло" отклонил предложение и требует 40 миллионов евро, так как эти деньги готов заплатить "Арсенал".

В прошлом сезоне на счету Локателли четыре гола и два ассиста в 34 играх. Ранее он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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