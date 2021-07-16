"Сассуоло" отклонил предложение "Ювентуса" по Локателли

Теги ювентуссассуоломануэль локателли

"Сассуоло" отклонил предложение "Ювентуса" по Локателли Фото твиттер Мануэля Локателли

"Ювентус" попытался подписать хавбека "Сассуоло" Мануэля Локателли.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "старая синьора" предложила аренду футболиста с обязательством выкупа за 30 миллионов евро.

Отмечается, что "Сассуоло" отклонил предложение и требует 40 миллионов евро, так как эти деньги готов заплатить "Арсенал".

В прошлом сезоне на счету Локателли четыре гола и два ассиста в 34 играх. Ранее он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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