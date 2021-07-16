УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны

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УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоныФото: сайт УЕФА

УЕФА опубликовал список городов, которые примут финалы еврокубков в ближайшие сезоны.

Лига Чемпионов:

Сезон-2021/22: Санкт-Петербург.
Сезон-2022/23: Стамбул.
Сезон-2023/24: Лондон.
Сезон-2024/25: Мюнхен.

Лига Европы:

Сезон-2021/22: Севилья.
Сезон-2022/23: Будапешт.
Сезон-2023/24: Дублин.
Сезон-2024/25: Бильбао.

Отметим, что финал ЛЧ 2022/23 перенесен из Мюнхена в Стамбул, так как в этом году у Стамбула забрали финал из-за коронавируса. В свою очередь Мюнхен получил финал в 2025 году.

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