УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны

Фото: сайт УЕФА

УЕФА опубликовал список городов, которые примут финалы еврокубков в ближайшие сезоны.

Лига Чемпионов:

Сезон-2021/22: Санкт-Петербург.

Сезон-2022/23: Стамбул.

Сезон-2023/24: Лондон.

Сезон-2024/25: Мюнхен.

Лига Европы:

Сезон-2021/22: Севилья.

Сезон-2022/23: Будапешт.

Сезон-2023/24: Дублин.

Сезон-2024/25: Бильбао.

Отметим, что финал ЛЧ 2022/23 перенесен из Мюнхена в Стамбул, так как в этом году у Стамбула забрали финал из-за коронавируса. В свою очередь Мюнхен получил финал в 2025 году.

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