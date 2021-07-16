УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны
Фото: сайт УЕФА
УЕФА опубликовал список городов, которые примут финалы еврокубков в ближайшие сезоны.
Лига Чемпионов:
Сезон-2021/22: Санкт-Петербург.
Сезон-2022/23: Стамбул.
Сезон-2023/24: Лондон.
Сезон-2024/25: Мюнхен.
Лига Европы:
Сезон-2021/22: Севилья.
Сезон-2022/23: Будапешт.
Сезон-2023/24: Дублин.
Сезон-2024/25: Бильбао.
Отметим, что финал ЛЧ 2022/23 перенесен из Мюнхена в Стамбул, так как в этом году у Стамбула забрали финал из-за коронавируса. В свою очередь Мюнхен получил финал в 2025 году.
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|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4