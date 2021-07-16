"Балтика" арендует хавбека "Зенита"
Фото: фан-инстаграм Шамкина
Хавбек "Зенита" Даниил Шамкин должен перебраться в "Балтику".
По сведениям "Чемпионат", "Балтика" арендует 19-летнего игрока на один сезон.
Ранее сообщалось, что футболист находился на просмотре в "Сочи".
В прошлом сезоне Шамкин принял участие в 5 матчах за основную команду "Зенита" и отметился одним ассистом.
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