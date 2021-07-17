"Вольфсбург" усилился двумя игроками перед Лигой Чемпионов

Теги вольфсбурглукас нмеча

"Вольфсбург" усилился двумя игроками перед Лигой ЧемпионовФото: твиттер "Вольфсбурга"

"Вольфсбург" объявил о покупке двух футболистов.

Как сообщает сайт клуба, "волки" подписали защитника "Кельна" Себастьяна Борнау и форварда "Манчестер Сити" Лукаса Нмечу.

Отмечается, что трансфер Борнау обошелся клубу в 13,5 миллиона евро, а Нмечу - 8 миллионов.

В предстоящем сезоне "Вольфсбург" сыграет в групповой стадии Лиги Чемпионов.

Читайте также: "Вольфсбург" объявил о трансфере Филиппа из "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун рассказал, кого он предлагал на пост тренера сборной России

Федун рассказал, кого он предлагал на пост тренера сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов