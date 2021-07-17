"Вольфсбург" усилился двумя игроками перед Лигой Чемпионов

Фото: твиттер "Вольфсбурга"

"Вольфсбург" объявил о покупке двух футболистов.

Как сообщает сайт клуба, "волки" подписали защитника "Кельна" Себастьяна Борнау и форварда "Манчестер Сити" Лукаса Нмечу.

Отмечается, что трансфер Борнау обошелся клубу в 13,5 миллиона евро, а Нмечу - 8 миллионов.

В предстоящем сезоне "Вольфсбург" сыграет в групповой стадии Лиги Чемпионов.

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