"Аталанта" забила 13 голов в товарищеской игре. Миранчук отметился одним голом

Теги аталантаалексей миранчук

"Аталанта" забила 13 голов в товарищеской игре. Миранчук отметился одним голомФото: твиттер "Аталанты"

"Аталанта" в товарищеской игре поиздевалась над любительским клубом "АльбиноГандино".

Клуб из Бергамо отгрузил сопернику 13 безответных голов.

Отметим, что по четыре гола на свой счет записали Эбрима Колли и Роберто Пикколи. Одним голом отметился россиянин Алексей Миранчук.

Новый сезон Серии А начнется в августе.

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