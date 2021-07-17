Главные новости дня: 16 июля

Теги уефароссиякурбан бердыевкилиан мбаппекриштиану роналдудмитрий комбаровмилан

Главные новости дня: 16 июля Фото: твиттер "Рубина"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 16 июля.

УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны.

Названы самые подорожавшие игроки по итогам Евро-2020.

Финал Кубка России могут перенести с мая на февраль.

Курбан Бердыев отправился на переговоры касательно работы в сборной России.

Восемь судей исключили из списка РПЛ за последний год.

Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за Неймара.

Криштиану Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе".

Дмитрий Комбаров решил закончить карьеру.

"Милан" нацелился на вингера "Шахтёра".

В "Барселоне" приняли радикальное решение по Филиппе Коутиньо.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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