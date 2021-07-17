Главные новости дня: 16 июля

Фото: твиттер "Рубина"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 16 июля.

УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны.

Названы самые подорожавшие игроки по итогам Евро-2020.

Финал Кубка России могут перенести с мая на февраль.

Курбан Бердыев отправился на переговоры касательно работы в сборной России.

Восемь судей исключили из списка РПЛ за последний год.

Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за Неймара.

Криштиану Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе".

Дмитрий Комбаров решил закончить карьеру.

"Милан" нацелился на вингера "Шахтёра".

В "Барселоне" приняли радикальное решение по Филиппе Коутиньо.

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