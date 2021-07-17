"Краснодар" переключился на другого нападающего "Фламенго"
Фото: инстаграм Родриго Муниза
"Краснодар" проявляет интерес к форварду "Фламенго" Родриго Мунизу.
Как сообщает globo.com, "быки" уже контактировали с агентами 20-летнего бразильца, однако официальных предложений не делали.
Отмечается, что "Фламенго" оценивает футболиста как минимум в 8 миллионов евро.
В этом году Родриго провел 23 игры, в которых забил 8 голов и отдал один ассист.
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