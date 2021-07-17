"Краснодар" переключился на другого нападающего "Фламенго"

Фото: инстаграм Родриго Муниза

"Краснодар" проявляет интерес к форварду "Фламенго" Родриго Мунизу.

Как сообщает globo.com, "быки" уже контактировали с агентами 20-летнего бразильца, однако официальных предложений не делали.

Отмечается, что "Фламенго" оценивает футболиста как минимум в 8 миллионов евро.

В этом году Родриго провел 23 игры, в которых забил 8 голов и отдал один ассист.

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