Селюк раскритиковал Алексея Березуцкого

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Селюк раскритиковал Алексея БерезуцкогоФото: инстаграм Гогуа

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, недоволен отношением клуба к своему клиенту.

"ЦСКА ведет себя странно. Я с клубом по этому поводу еще не разговаривал, просто надеюсь, что они сами сообщат свою позицию. Я вижу, что Гогуа как бы с командой, однако при этом во время игры 11 на 11 он просто бегает.

Если вам не нравится игрок за что-то, тогда понятно. Однако его не ставят играть ни один контрольный матч, так как он будет лучшим. Поэтому он и бегает, скоро нужно будет Седрика в легкоатлетическую секцию переводить. То они его 3 недели как в космос готовили с постоянными тестами на коронавирус и медосмотрами, а теперь только бегать дают.

Мне просто странно, что Алексей Березуцкий с этого начал свою работу. Он сам по ходу игровой карьеры сидел на скамейке. Мне интересно, что он думал, когда считал это незаслуженным. Сейчас он стал главным и начал с унижения футболиста. Боюсь, больших успехов у такого тренера быть не может, когда другие игроки видят ситуацию с Гогуа", - заявил Селюк.

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