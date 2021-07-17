Помощник Семака высказался о возможном приглашении тренера в сборную России
Фото сайт "Зенита"
Вильям, ассистент наставника "Зенита" Сергея Семака, высказался о возможном назначении тренера в сборную России.
"Мы обсуждали с Семаком то, что он - один из кандидатов для замены Станислава Черчесова. Однако у Сергея Богдановича есть контракт с "Зенитом", плюс с ним никто не связывался.
Возглавит ли он в будущем сборную? Думаю, что да. Это очень достойная должность. Семак - победитель по духу. Думаю, это было бы ему интересно в будущем.
Критика всегда была, есть и будет. Мы стараемся не обращать внимания на такое давление. Сергей Богданович уже многое доказал: его история и трофеи говорят сами за себя", - приводит слова Вильяма "Чемпионат".
Напомним, что "Зенит" под руководством Семака три раза становился чемпионом России.
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