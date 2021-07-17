Помощник Семака высказался о возможном приглашении тренера в сборную России

Теги зенит санкт-петербургсергей семакроссия

Помощник Семака высказался о возможном приглашении тренера в сборную России Фото сайт "Зенита"

Вильям, ассистент наставника "Зенита" Сергея Семака, высказался о возможном назначении тренера в сборную России.

"Мы обсуждали с Семаком то, что он - один из кандидатов для замены Станислава Черчесова. Однако у Сергея Богдановича есть контракт с "Зенитом", плюс с ним никто не связывался.

Возглавит ли он в будущем сборную? Думаю, что да. Это очень достойная должность. Семак - победитель по духу. Думаю, это было бы ему интересно в будущем.

Критика всегда была, есть и будет. Мы стараемся не обращать внимания на такое давление. Сергей Богданович уже многое доказал: его история и трофеи говорят сами за себя", - приводит слова Вильяма "Чемпионат".

Напомним, что "Зенит" под руководством Семака три раза становился чемпионом России.

Читайте также: Семак раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Варан готов принять предложение "Манчестер Юнайтед" при одном условии

Варан готов принять предложение "Манчестер Юнайтед" при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов