"Локомотив" теряет Баринова

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"Локомотив" теряет Баринова Фото: инстаграм Дмитрия Баринова

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов травмировался в игре за Суперкубок России против "Зенита" (0:3).

Баринов вышел на матч в стартовом составе, однако вынужден был покинуть поле на 81-й минуте. Его заменил Сергей Бабкин.

Характер повреждения и сроки восстановления будут известны позже.

Напомним, что новый сезон РПЛ начнется 23 июля.

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