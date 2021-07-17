"Локомотив" теряет Баринова
Фото: инстаграм Дмитрия Баринова
Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов травмировался в игре за Суперкубок России против "Зенита" (0:3).
Баринов вышел на матч в стартовом составе, однако вынужден был покинуть поле на 81-й минуте. Его заменил Сергей Бабкин.
Характер повреждения и сроки восстановления будут известны позже.
Напомним, что новый сезон РПЛ начнется 23 июля.
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