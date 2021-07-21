"Монако" сделал предложение по Влашичу
Фото: инстаграм Николы Влашича
"Монако" вступил в борьбу за хавбека ЦСКА Николу Влашича.
По сведениям журналиста SportItalia Руди Галетти, монегаски предложили за 23-летнего хорвата 30 миллионов евро с учетом бонусов.
Отмечается, что инициатором трансфера выступает наставник команды Нико Ковач.
Ранее сообщалось, что Влашич близок к переходу в "Милан".
Читайте также: Влашич просит ЦСКА о трансфере в "Милан". | http://soccernews.ru
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