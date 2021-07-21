"Монако" сделал предложение по Влашичу

Теги монакоцска москваникола влашичтрансферы

"Монако" сделал предложение по Влашичу Фото: инстаграм Николы Влашича

"Монако" вступил в борьбу за хавбека ЦСКА Николу Влашича.

По сведениям журналиста SportItalia Руди Галетти, монегаски предложили за 23-летнего хорвата 30 миллионов евро с учетом бонусов.

Отмечается, что инициатором трансфера выступает наставник команды Нико Ковач.

Ранее сообщалось, что Влашич близок к переходу в "Милан".

Читайте также: Влашич просит ЦСКА о трансфере в "Милан". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" объявил о переходе Старфельта в "Селтик"

"Рубин" объявил о переходе Старфельта в "Селтик"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов